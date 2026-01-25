Zelensky | pronti adesione Ue entro 2027

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la volontà di ottenere l’adesione all’Unione europea entro il 2027. Nel contempo, ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio nelle relazioni internazionali, auspicando che gli Stati Uniti non aumentino la pressione sulla Russia per motivi diplomatici. Questa posizione riflette l’impegno dell’Ucraina nel percorso verso l’adesione e la volontà di preservare stabilità e dialogo internazionale.

22.20 Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza che gli Usa non allentino la pressione sulla Russia per motivi diplomatici.Si è detto pronto a far aderire l'Ucraina all'Ue entro 2027 e che le principali garanzie sicurezza sono accordi bilaterali con Usa. Lo riporta Ukrinformi dopo la conferenza stampa congiunta di Zelensky con i presidenti di Lituania e Polonia."Spero che gli Stati Uniti non allentino la pressione sulla Russia riguardo a questa guerra per motivi diplomatici". Anche l'Europa deve tenere alta pressione.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Ucraina, pronta adesione Ue entro 2027L'Ucraina punta a ottenere l'adesione all'Unione Europea entro il 2027, un obiettivo che riflette il suo impegno verso l'integrazione europea. Leggi anche: L'Ue prepara l'allargamento, Montenegro e Albania (quasi) pronti all'adesione. La strigliata a Zelensky: «Corruzione, niente passi indietro» La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. "È tutta una questione di territorio. Questo è il problema che non è ancora stato risolto", ha dichiarato Zelensky ai giornalisti a Davos, aggiungendo che "i russi devono essere pronti a scendere a compromessi, non solo l'Ucraina".

