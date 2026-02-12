zelensky accusa il cio di assecondare la russia dopo la squalifica di vladyslav heraskevych per il casco

Il presidente ucraino Zelensky attacca il CIO, accusandolo di aver “assecondato” la Russia. La polemica nasce dopo la squalifica di Vladyslav Heraskevych, che aveva indossato un casco dedicato ai morti ucraini durante l’invasione russa. Zelensky critica l’ente internazionale per aver punito il giovane atleta, ritenendo che la decisione sia stata influenzata da pressioni esterne. La vicenda accende il dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti delle regole sportive in tempo di guerra.

Zelensky contro il CIO che ha deciso di squalificare dalle Olimpiadi invernali Vladyslav Heraskevych, dopo che l’atleta di skeleton si è presentato con un casco dedicato ai morti ucraini durante l’invasione della Russia. “Lo sport non significa indifferenza e il movimento olimpico dovrebbe contribuire a fermare le guerre non assecondare l’aggressore. Purtroppo la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di squalificare lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych parla di altro. Questo non è certo in linea con i principi base delle Olimpiadi che si basano sulla giustizia e sul sostegno alla pace”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il Comitato Olimpico Internazionale ha squalificato Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino che voleva indossare un casco con i nomi delle vittime ucraine in guerra.

Il Cio ha squalificato Heraskevych, l’atleta ucraino, per aver indossato il casco con le immagini degli atleti ucraini uccisi in guerra.

