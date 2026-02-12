Milano-Cortina squalificato Vladyslav Heraskevych voleva indossare casco con morti ucraini in guerra Cio | Propaganda politica

Il Comitato Olimpico Internazionale ha squalificato Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino che voleva indossare un casco con i nomi delle vittime ucraine in guerra. Il Cio ha spiegato di aver applicato la Regola 50, che vieta simboli politici, per mantenere la neutralità. La decisione ha sollevato polemiche, con accuse di censura e timori che si stia politicizzando troppo lo sport olimpico.

