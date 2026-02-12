Skeleton nessun passo indietro | il Cio squalifica Heraskevych per il casco della memoria

Il Cio ha squalificato Heraskevych, l’atleta ucraino, per aver indossato il casco con le immagini degli atleti ucraini uccisi in guerra. Nonostante un colloquio con la presidente Coventry, il giovane ha deciso di non cambiare idea. La regola 50 vieta espressamente di fare dichiarazioni politiche durante le competizioni olimpiche, e il casco è stato giudicato una violazione. Heraskevych resta fermo sulla sua posizione, senza alcun passo indietro.

"Le vite umane valgono più di una medaglia". Alla fine della quinta prova cronometrata, ieri mattina, l'ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych l'aveva annunciato: "Non rinuncio al mio casco della memoria, racconta storie di chi non ha potuto essere qui". Ma stamattina è arrivata la squalifica del Comitato olimpico internazionale: la presidente Kirsty Coventry lo ha aspettato alla partenza, un'ora e un quarto prima del via della prima manche. Hanno parlato per qualche minuto, Heraskevych non ha cambiato idea ed è stato squalificato. Il 27enne di Kiev si è presentato ai Giochi con un casco personalizzato.

