L’adorabile e cupo Cult of the Lamb, sviluppato da Massive Monster e pubblicato da Devolver Digital, arriva oggi su Apple Arcade, il servizio di abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione di oltre 200 titoli. Cult of the Lamb Arcade Edition segna il debutto su dispositivi mobili e Apple del simulatore di culto acclamato dalla critica e venduto milioni di copie, permettendoti di goderti la sua potente fusione di dungeon crawling e costruzione di basi su iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro. CARATTERISTICHE DEL GIOCO Esplora dungeon generati casualmente, uccidi i nemici e sconfiggi i leader dei culti rivali per assorbire il loro potere e affermare il dominio del tuo culto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Cult of the Lamb è ora disponibile su Apple Arcade su Mac, dispositivi iOS ed Apple Vision Pro