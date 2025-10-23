Samsung Galaxy XR | il nuovo visore di realtà mista che sfida Apple Vision Pro

Il nuovo Samsung Galaxy XR segna l’ingresso ufficiale di Samsung nella realtà mista. Scopri caratteristiche, prezzo, disponibilità e confronto con Apple Vision Pro. 🔗 Leggi su Defanet.it © Defanet.it - Samsung Galaxy XR: il nuovo visore di realtà mista che sfida Apple Vision Pro

Samsung Galaxy A57 si avvicina: spunta su Geekbench col chip Exynos 1680 Vai su X

Gli occhiali smart di Samsung sono vicinissimi, ecco i nuovi dettagli - La battaglia per il volto degli utenti è appena iniziata, e Samsung sembra avere tutte le carte in regola per giocare da protagonista. Lo riporta gizchina.it

Samsung prepara i Galaxy Glasses: arrivano i primi dettagli sulla nuova generazione di occhiali XR - Samsung lavora ai Galaxy Glasses, occhiali XR con lenti fotocromatiche, fotocamera integrata e chip Qualcomm AR1: debutto atteso nel 2026. tuttoandroid.net scrive

Galaxy XR si espande, ma l’Italia resta ancora fuori dai piani - Samsung si prepara ad ampliare la distribuzione del suo Galaxy XR, il visore per realtà mista presentato nel 2025 e lanciato inizialmente solo in Corea del Sud ... Scrive tecnoandroid.it