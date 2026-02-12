Xi e Trump verso il vertice | al centro dell’incontro ci sarà la proroga di un anno della tregua commerciale pe scongiurare la guerra dei dazi

Xi Jinping e Donald Trump hanno parlato per quasi due ore in una telefonata che potrebbe segnare una svolta nella crisi commerciale tra Usa e Cina. Al centro del colloquio c’è la possibilità di prorogare di un anno la tregua dei dazi, nel tentativo di evitare una ripresa delle tensioni commerciali. Per ora, nessuna decisione ufficiale, ma l’attenzione resta alta.

Una telefonata lunga, quasi due ore, tra Xi Jinping e Donald Trump potrebbe aver messo in moto la diplomazia per evitare la ripresa della guerra commerciale tra Washington e Pechino. Una conversazione frana in cui sarebbe spuntata l’ipotesi di un vertice tra i leader dei due Paesi, che potrebbe concretizzarsi con la visita a Pechino del presidente americano che dovrebbe concretizzarsi tra fine marzo e inizio aprile. Il cuore della discussione, che fonti ben informate definiscono “cordiale e pacata”, sarebbe la proroga della tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina. Un anno in più di stop ai dazi reciproci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

I dazi statunitensi continuano a influenzare negativamente le borse, mentre il FMI segnala rischi significativi per la crescita economica globale.

Trump dopo l'incontro Xi Jinping: Da 0 a 10, darei un 12. Accordo su terre rare, fentanyl e dazi

