I dazi Usa pesano sulle Borse L’Fmi | Rischi rilevanti per la crescita L’Ue prepara l’incontro con Trump a Davos e un vertice straordinario

I dazi statunitensi continuano a influenzare negativamente le borse, mentre il FMI segnala rischi significativi per la crescita economica globale. L’Unione europea si prepara al vertice straordinario di giovedì 22 gennaio a Davos, incentrato sulle relazioni transatlantiche e sulla risposta alle recenti tensioni con gli Stati Uniti, in particolare riguardo alla Groenlandia. L’incontro sarà decisivo per definire le future strategie europee in un contesto di crescente incertezza internazionale.

Si terrà giovedì 22 gennaio il vertice europeo straordinario sulle relazioni transatlantiche. Sarà in quell’occasione che i capi di Stato e di governo dell’Unione europea decideranno come rispondere all’atteggiamento sempre più ostile degli Stati Uniti nei confronti degli Alleati sulla Groenlandia. La minaccia di nuovi dazi agli otto Paesi del Vecchio Continente che hanno inviato soldati nell’Artico è stata vissuta a Bruxelles come l’ennesimo affronto di Donald Trump nei confronti dell’Europa, che ora deve decidere come rispondere. Le opzioni sul tavolo dei leader Ue. L’ipotesi su cui spinge la Commissione europea è un pacchetto di contro-dazi da 93 miliardi di euro complessivi, ma ci sono alcuni governi – Francia in testa – che premono per l’uso dello Strumento anti-coercizione, il cosiddetto «bazooka» commerciale che metterebbe i bastoni fra le ruote agli affari delle aziende a stelle e strisce che operano nel Vecchio Continente.🔗 Leggi su Open.online

Dazi,Fmi: da escalation rischi crescita

I recenti aumenti delle tensioni commerciali e i rischi geopolitici rappresentano una delle principali minacce per l'economia globale. Secondo il FMI, l'escalation di questi fattori può influire negativamente sulla crescita, evidenziando l'importanza di monitorare attentamente gli sviluppi internazionali e le loro ripercussioni sul mercato globale.

