I binari su cui si muove la politica commerciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembrano essere giunti a un bivio e la Casa Bianca dovrà decidere in che direzione andare. Da una parte, intessere una rete di relazioni e accordi commerciali con alcuni Paesi sudamericani; dall'altra correre il rischio di scatenare una tempesta in seno al Partito Repubblicano intorno a un prodotto molto presente sulle tavole degli americani: la carne bovina. Gli Usa sono pronti a ridurre i dazi su alcune merci di produzione primaria importate da Argentina, Ecuador, El Salvador e Guatemala. Un'apertura che secondo Washington rappresenterebbe un approccio ragionevole ai mercati esteri, dando modo di importare beni come caffè, banane e altri che non sarebbero prodotti del tutto o in quantità sufficienti all'interno della federazione a stelle e strisce All'annuncio, però, della cooperazione commerciale con l'America Latina, qualche scossa sismica si è sentita dalle parti del GOP.

© It.insideover.com - Trump, carne e dazi: la nuova offensiva commerciale verso il Sud America che fa infuriare il suo stesso partito