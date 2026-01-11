Dopo la scadenza del contratto con la NJPW, Gabe Kidd ha attirato l’interesse di entrambe le principali promotion di wrestling negli Stati Uniti, WWE e AEW. La sua disponibilità sul mercato ha generato attenzione tra gli appassionati, aprendo nuovi scenari per il futuro della sua carriera. Entrambe le organizzazioni valutano attentamente questa opportunità, in attesa di sviluppi che potrebbero influenzare il panorama del wrestling internazionale.

Un’altra delle star principali della New Japan Pro Wrestling ( NJPW ) sarebbe nel mirino sia della WWE, sia della AEW. Come spesso accade a gennaio, molti contratti con la NJPW stanno per scadere e le due grandi promotion statunitensi starebbero monitorando diversi potenziali free agent. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nell’ultimo episodio del Wrestling Observer Radio, Gabe Kidd sta attirando un grande interesse sia da parte della WWE che della AEW, sebbene la NJPW speri certamente di riuscire a trattenerlo. Ecco le sue parole: “C’è molto interesse negli Stati Uniti per Gabe Kidd. Sono sicuro che loro (la WWE) lo vogliono, sono sicuro che anche in AEW lo vogliono e sono sicuro che anche la New Japan lo vorrebbe. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE/AEW: Entrambe le promotion interessate a Gabe Kidd una volta scaduto il suo contratto con la NJPW

Leggi anche: AEW: Darby Allin vs Gabe Kidd ufficiale per Worlds End, faccia a faccia dei due a Collision

Leggi anche: WWE: Inviata storyline di ritiro a Y2J, mentre il suo contratto AEW è sempre più vicino alla scadenza.

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Is WWE or AEW Having a Better 2025? - When it comes to pro wrestling in North America, fans have plenty of options, but the top two promotions are WWE and AEW, and everyone else is competing for a distant third. bleacherreport.com

Former WWE NXT Tag Champ Reportedly Signs With AEW - AEW has reportedly signed Lacey Lane, formerly known as Kayden Carter in WWE, after impressing during her recent AEW appearance. sports.yahoo.com

Biostimolazione o biorivitalizzazione: sembrano simili, ma non sono la stessa cosa. Entrambe prevedono microiniezioni, ma lavorano in modo diverso sulla pelle. La biorivitalizzazione reintegra ciò che manca, come acido ialuronico libero, aminoacidi e miner - facebook.com facebook