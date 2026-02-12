LIVE Cocciaretto-Ostapenko 5-7 4-6 WTA Doha 2026 in DIRETTA | la marchigiana combatte ma la lettone raggiunge la semifinale

La partita tra Cocciaretto e Ostapenko si ferma con la lettone che conquista la semifinale a Doha. La marchigiana ha lottato, ma alla fine Ostapenko ha prevalso con due set combattuti, 7-5, 6-4. La sfida è stata intensa, con entrambe le giocatrici che hanno dato il massimo fino all’ultimo punto. Ora Ostapenko si prepara alla prossima fase del torneo, lasciando Cocciaretto con la delusione di non aver passato il turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:57 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport. Un saluto a tutti! 14:55 L'italiana ha vinto il 43% dei punti in risposta. Ostapenko il 52%. 14:54 La numero 24 WTA ha vinto il 57% dei punti al servizio. La portacolori del bel paese il 48%. 14:53 2 ace per la classe '97. 1 per la nativa di Ancona. 14:52 Vediamo un po' di dati. La numero 24 WTA batte Cocciaretto per la prima volta in carriera. L'azzurra resta in vantaggio nei precedenti per 2-1. 7-5 6-4 Rovescio lungolinea e vincente che ha un pizzico toccato il nastro della lettone che si aggiudica il match in due set.

