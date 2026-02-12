Wta Doha 2026 Cocciaretto fuori ai quarti | passa Ostapenko

Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale al torneo WTA di Doha 2026. La tennista italiana ha perso in due set contro Jelena Ostapenko, con i parziali di 7-5 e 6-4. La partita è stata combattuta, ma alla fine a spuntarla è stata la giocatrice lettone.

Termina ai quarti di finale l'avventura di Elisabetta Cocciaretto al torneo Wta di Doha 2026. La tennista italiana ha ceduto in due set (7-5, 6-4) alla lettone Jelena Ostapenko. La 25enne di Fermo saluta così il 'Qatar TotaleEnergies Open', primo Wta 1000 della stagione (montepremi 4.088.211 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa international tennis complex di Doha dopo una partita durata un'ora e quaranta minuti contro la numero 24 del seeding, già finalista in questo torneo nel 2016.

