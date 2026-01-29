La partita tra Juventus Women e Napoli finisce senza reti, con entrambe le squadre che cercano invano il gol. Vangsgaard si avvicina alla rete, ma manca di poco la deviazione vincente. Il match, valido per i quarti di Coppa Italia femminile, si conclude con un pareggio che lascia aperte le possibilità per il ritorno.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita il Napoli nella gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartiranno dalla vittoria per 2-1, in trasferta, dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola. 50? Cross Godo – Gran palla tagliata della norvegese su cui è in ritardo Vangsgaard alla deviazione vincente 48? Colpo di testa Cambiaghi – Colpisce indietreggiando sul cross di Carbonell. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: Vangsgaard non arriva di poco alla deviazione vincente

Approfondimenti su Juventus Women Napoli

Segui la cronaca live di Napoli Juventus Women, valida per i quarti di Coppa Italia femminile.

Dopo l’assenza forzata, Wälti torna in campo con la Juventus Women nel match di Coppa Italia contro il Napoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Women Napoli

Argomenti discussi: Coppa Italia Women | Napoli-Juventus | La partita; Juve Women, vittoria nel finale in Coppa Italia: Girelli stende il Napoli su rigore; La Juventus vince 3-0 contro il Parma e sale al terzo posto in classifica; Coppa Italia, Napoli-Juventus 1-2. Primo atto alle bianconere: gol e highlights.

Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminileJuventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La ... juventusnews24.com

Juventus Women-Napoli: verso il fischio d'inizio del matchVa avanti il percorso delle Women bianconere in Coppa Italia. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d'andata di una settimana fa, la Juventus affronta in casa stasera alle 20.30 il Napoli, ... tuttojuve.com

Juventus Women-Napoli, Canzi: 'Dobbiamo stare attenti a questo aspetto' - facebook.com facebook

I voti di Juventus Women Parma Bonansea e Godo le migliori I giudizi completi nelle stories x.com