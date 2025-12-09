St Polten Juventus Women 0-1 LIVE | Vangsgaard porta subito avanti le bianconere

di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE St. Polten Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 6? Gol Vangsgaard – Sugli sviluppi di corner la Juve sblocca. Sponda sul secondo palo di Pinto: Beccari e Girelli falliscono clamorosamente il tap-in, non Vangsgaard che gonfia la rete sotto misura 3? Tiro Carbonell – Cerca il mancino da fuori, va molto lontana dalla porta 1? Calcio d’inizio – Si comincia in Austria Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

