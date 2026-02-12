Ieri, Dorothea Wierer si è piazzata quinta nella gara di biathlon sui 15 km. Aveva tutte le carte in regola per vincere, ma alla fine non è andata come sperava. La campionessa italiana, che aveva grande fiducia, non è riuscita a salire sul podio e si accontenta di un risultato sotto le sue aspettative.

Dorothea Wierer ieri è arrivata quinta nella gara di biathlon sui 15 km, in cui era una delle favorite. E alla fine si è detta contenta: “Noi donne affrontiamo quel periodo del mese che inevitabilmente pesa sulla prestazione, ma sono ottimista e so che nei prossimi giorni andrà meglio”, ha raccontato senza problemi ai giornalisti, con un pragmatismo tipico delle donne e la testa già concentrata sul prossimo obiettivo sportivo. Sulle conseguenze che il ciclo mestruale ha sulle prestazioni sportive e sull’organizzazione degli allenamenti, Federica Pellegrini ha scritto la tesi della sua laurea. E basta conoscere le ragazze di oggi per capire che anche quel tabù è stato ormai superato: se ne può parlare, senza il pudore che una volta nascondeva dietro il velo dell’ipocrisia una verità fisiologica della quale tutti siamo informati, ma che fino a qualche anno fa allontanavamo con giri di parole e allusioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Wierer, le parole che ora si dicono

