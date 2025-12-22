pirati e kamikaze che cosa dicono le parole e i numeri

Diffamazione. “Vogliono tapparci la bocca”, spara a tutta pagina, in prima, il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Il titolo e il sottostante editoriale riguardano una sentenza con cui il tribunale di Milano ha condannato Panorama, pure diretto da lui, a risarcire con 80.000 euro gli operatori umanitari di sette Ong, che lo avevano querelato per averli diffamati con il titolo “I nuovi pirati” sulla copertina del settimanale. “Il bello è che sono loro stessi a rivendicare di violare la legge”, specifica il sottotitolo della Verità. “Lo dicono proprio loro ‘Non ubbidiamo alle leggi italiane’”, insiste il titolo di pagina 2. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

