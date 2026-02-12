Whatsapp denuncia Mosca | La Russia sta tentando di bloccare l’app

Il governo russo ha tentato di bloccare WhatsApp. Nella mattinata, le autorità hanno avviato le procedure per bloccare l’app di messaggistica, cercando di spingere gli utenti verso un’alternativa di sorveglianza statale. La mossa ha suscitato reazioni e dubbi sulla libertà di comunicazione nel paese.

" Oggi il governo russo ha tentato di bloccare completamente WhatsApp, nel tentativo di indirizzare le persone verso un'app di sorveglianza di proprietà statale". Comincia così il breve comunicato rilasciato da Meta, l'azienda del miliardario Mark Zuckerberg proprietaria di Whatsapp, in merito al blocco dell'app di messaggistica in Russia. Le autorità di Mosca, ormai da qualche mese, spingono fortemente per l'implementazione dell'app di messaggistica (ma con anche funzione di e-commerce) Max, sviluppata dall'azienda russa VKontakte in collaborazione con il governo. L'inizio del blocco di Whatsapp.

