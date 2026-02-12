WhatsApp accusa Mosca | Tentativo di bloccare completamente l’app Il Cremlino | Non conforme alle leggi russe Si adegui

WhatsApp denuncia che le autorità russe cercano di bloccare completamente l’app nel Paese. L’azienda sostiene che il governo di Mosca voglia costringerli a lasciare gli utenti e spingerli verso un servizio controllato dallo Stato. Il Cremlino risponde che WhatsApp non rispetta le leggi russe e chiede all’app di adeguarsi. La tensione tra i due si alza, mentre gli utenti rimangono nel mezzo di questa battaglia.

Scontro aperto tra WhatsApp e le autorità russe. L’app di messaggistica di proprietà di Meta ha denunciato un tentativo del governo di Mosca di impedirne il funzionamento nel Paese per spingere gli utenti verso un servizio alternativo controllato dallo Stato. Una mossa che, secondo l’azienda americana, rappresenta un grave arretramento sul fronte dei diritti digitali e della sicurezza delle comunicazioni. «Il governo russo ha tentato di bloccare completamente WhatsApp per spingere le persone verso un’app di sorveglianza di proprietà statale», ha affermato la società, definendo l’iniziativa un «passo indietro».🔗 Leggi su Open.online

