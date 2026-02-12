WhatsApp denuncia il tentativo della Russia di bloccare completamente’ l’app

WhatsApp si trova nel mirino delle autorità russe, che cercano di bloccare completamente l’app di messaggistica. Mosca ha avviato una campagna per limitare il funzionamento di WhatsApp e spingere gli utenti a usare piattaforme statali alternative. La disputa tra il governo e l’app cresce di giorno in giorno, e il rischio di un blocco totale si fa sempre più concreto.

WhatsApp nel mirino di Mosca: la corsa all'alternativa statale e il rischio di un blocco totale. WhatsApp è al centro di una crescente disputa con le autorità russe, accusate di tentare di limitare drasticamente il funzionamento dell'app di messaggistica per spingere gli utenti verso piattaforme alternative controllate dallo Stato. La vicenda, emersa il 12 febbraio 2026, solleva preoccupazioni sulla libertà di comunicazione e sulla sicurezza degli utenti in Russia, in un contesto di crescente controllo sul panorama digitale. La denuncia di WhatsApp e le accuse al Cremlino. WhatsApp, la filiale russa del gruppo Meta, ha reso noto che il governo di Mosca sta attivamente ostacolando il funzionamento dell'app.

