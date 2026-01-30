Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di bloccare lo scambio di prigionieri, nonostante un accordo sembrasse ormai pronto. Dopo aver annunciato che le parti erano vicine a un’intesa, ora si teme che i negoziati siano finiti in stallo. Zelensky ha ribadito che l’Ucraina aspetta ancora di conoscere se e quando i militari saranno liberati. La situazione resta tesa e ancora tutto in bilico.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di aver bloccato lo scambio di prigionieri previsto tra le parti in guerra, dopo che era stato annunciato un accordo in via di definizione. L’annuncio è arrivato poche ore dopo che il Cremlino aveva confermato l’intenzione di procedere con il rilascio di militari ucraini in cambio di soldati russi, creando un’atmosfera di speranza che si è rapidamente trasformata in tensione. Zelensky ha dichiarato che le autorità russe hanno interrotto unilateralmente il processo, senza fornire alcuna spiegazione ufficiale. Il rifiuto a proseguire con l’intesa ha scatenato preoccupazioni sia a Kyiv che tra i partner occidentali, che vedono in questi scambi un’opportunità per ridurre il numero di prigionieri e migliorare i rapporti tra le parti in conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kyiv accusa Mosca di bloccare il rilascio dei militari in cambio, dopo l’annuncio di un’intesa.

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che impedisce a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza il consenso del Congresso.

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con Mosca che denuncia un attacco con droni alla residenza di Putin, mentre Kiev respinge le accuse definendole false.

