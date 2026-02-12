Weekend instabile o perturbato con il ciclone di San Valentino tra pioggia neve e vento

Da chietitoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana in Abruzzo sarà caratterizzato da tempo instabile e perturbato a causa del ciclone di San Valentino. Pioggia, neve e vento forte si alternano, creando disagi e condizioni difficili per chi si sposta o pianifica gite all’aperto. Le previsioni indicano che la situazione rimarrà critica almeno fino a domenica.

Le prime piogge faranno la loro comparsa nella notte tra venerdì e sabato e nel corso della giornata si intensificheranno, soprattutto sulle zone interne. Tornerà a nevicare in Appennino oltre i 1500 metri Sarà un weekend instabile o perturbato in Abruzzo con il ciclone di San Valentino, tra pioggia, neve e vento. Le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com indicano che, dopo un venerdì inizialmente soleggiato, le condizioni andranno peggiorando per l’arrivo di una perturbazione collegata a quello che ormai è stato denominato il ciclone di San Valentino che appunto nel fine settimana attraverserà l’Italia.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Valentino Ciclone

Le prime piogge faranno la loro comparsa nella notte tra venerdì e sabato e nel corso della giornata si intensificheranno, soprattutto sulle zone interne. Tornerà a nevicare in Appennino oltre i 1500 ...

Meteo - Maltempo anche sul weekend di San Valentino con piogge, temporali e neve sulle montagne, ma senza nessuna irruzione fredda ...

