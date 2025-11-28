Temperature in picchiata e abbondanti nevicate sulle montagne del Chietino ma nel weekend migliora

Prima vera neve di stagione sulle montagne del Chietino, dove nelle ultime ore, come anticipato dalle previsioni meteo, si sono registrate precipitazioni di diversi centimetri e una decisa diminuzione delle temperature.Almeno nel fine settimana, però, il maltempo dovrebbe lasciare l'Abruzzo e la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

