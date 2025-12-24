Temporali a Roma e nel Lazio | strade allagate pioggia nella metro e nevicate in montagna Che tempo fa a Natale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pioggia e temporali a Roma, nevicate in montagna, la situazione maltempo nel Lazio va avanti da giorni: le previsioni per Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Previsioni meteo Roma e Lazio 15 e 16 novembre: bel tempo nel weeekend poi pioggia, temporali e freddo

Leggi anche: Pioggia e ultimi acquisti per Natale a Latina: centro in tilt tra traffico e strade allagate

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Temporali a Roma e nel Lazio: strade allagate, pioggia nella metro e nevicate in montagna. Che tempo fa a Natale; Maltempo in arrivo su Roma e Lazio: allerta gialla per pioggia, vento e temporali; Meteo a Roma: allerta codice giallo. Piogge e temporali per le prossime 18 ore; Lazio, Righini: Pubblicate graduatorie ARSIAL su strade rurali.

temporali roma lazio stradeTemporali a Roma e nel Lazio: strade allagate, pioggia nella metro e nevicate in montagna. Che tempo fa a Natale - Pioggia e temporali a Roma, nevicate in montagna, la situazione maltempo nel Lazio va avanti da giorni: le previsioni per Natale ... fanpage.it

temporali roma lazio stradeMeteo Roma – Molte nubi ma tempo ancora asciutto, piogge e temporali i prossimi giorni, poi migliora per Natale - Piogge e temporali in arrivo entro domani con residui fenomeni la Vigilia, più stabile da Natale con anche ampie schiarite ... centrometeoitaliano.it

temporali roma lazio stradeMeteo Roma – tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo entro domani, poi nuova fase più stabile - Tempo ancora stabile ma con nuvolosità in aumento, piogge e temporali per domani, poi nuovo miglioramento ... centrometeoitaliano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.