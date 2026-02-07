Carnevale di Marca | sette sfilate colorano la provincia tra musica carri e gruppi in festa questo weekend

Questo fine settimana, il Carnevale di Marca anima la provincia con sette sfilate. Le strade si riempiono di colori, musica e carri in festa, mentre gruppi di persone si radunano per vivere momenti di allegria e tradizione. La festa coinvolge numerosi comuni, offrendo spettacoli e divertimento per tutte le età.

Il Carnevale di Marca si prepara a vivere un fine settimana di grande festa, con sette sfilate che promettono di colorare le vie di numerosi comuni della provincia. L’attesa è alta, con migliaia di persone pronte a partecipare agli eventi che si susseguiranno tra sabato 7 e domenica 8 febbraio. La stagione carnesca, come ogni anno, si appresta a raggiungere il suo culmine, offrendo uno spettacolo di allegria e creatività che coinvolgerà intere comunità. Le celebrazioni prenderanno il via sabato con un trittico di eventi: a San Vendemiano, Zero Branco e Santa Lucia di Piave si svolgeranno sfilate di carri allegorici, ognuna con un programma specifico e ricco di intrattenimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

