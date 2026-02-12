Weekend di Carnevale e San Valentino 2026 a Napoli | tanti eventi da non perdere

Napoli si prepara a un weekend ricco di eventi per Carnevale e San Valentino nel 2026. Tra sfilate, spettacoli e feste in piazza, la città si anima con iniziative per tutte le età. Al teatro Augusteo va in scena “That’s Napoli in Love”, mentre al Troisi Andrea Sannino presenta “Semplicemente Andrè”. Non mancano il Carnevale Sociale di Scampia, promosso dal Gridas, e la fiera del cioccolato a San Pasquale. Un fine settimana che promette divertimento e festa per i napoletani e i visitatori.

Dal 13 al 17 febbraio, torna Sottencoppa – Carnevale Sonico Napoletano, il festival promosso dal Comune di Napoli e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del Cartellone degli eventi metropolitani 202526. Con la direzione artistica di Giulio Nocera, il festival attraverserà Piazza Mercato, la Chiesa di Sant’Eligio, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato e Piazza Municipio con più di 80 fra musicisti e performer provenienti da 12 paesi del mondo, oltre che da Napoli e da vari luoghi della Campania, per dar vita a una vera e propria macchina mitopoietica contemporanea.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Durante il weekend dal 2 al 4 gennaio, Napoli offre diversi eventi culturali e di intrattenimento.

Weekend di Carnevale e San Valentino 2026 a Napoli: tanti eventi da non perdereSottencoppa – il Carnevale Sonico Napoletano, That’s Napoli in Love all'Augusteo, Dario Sansone all'Auditorium Novecento, il Corteo di Carnevale a Scampia promosso dal Gridas, Tra le stelle di San Val ... napolitoday.it

Foiano della Chiana si prepara al terzo weekend di Carnevale: il programma completo tra tradizione, inclusione e grandi appuntamentiIniziative ed eventi da venerdì a domenica: eventi diffusi, laboratori per bambini, street art e carri allegorici ... corrierediarezzo.it

