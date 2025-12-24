Weekend di Natale a Napoli tanti eventi da non perdere da giovedì 25 a domenica 28 dicembre
Enzo Avitabile in concerto per Sacro Sud, Peppe Barra al Trianon Viviani con la Cantata dei Pastori, Clementino al Palapartenope, Sal Da Vinci all'Augusteo con il nuovo spettacolo Dalla parte del cuore, le rassegne Napoli Città del Natale, Natale in Bella Piazza e N’atu Natale, il DiVino Jazz. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 7 a domenica 9 novembre
Leggi anche: Weekend di Ognissanti a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre
Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 19 a domenica 21 dicembre; Il Villaggio di Babbo Natale a Napoli, Piazza del Plebiscito dall'8 al 21 Dicembre 2025; Mercatini di Natale, Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 18 al 21 dicembre 2025; Natale a Napoli tra sacro e design: gli eventi da non perdere.
Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 19 a domenica 21 dicembre - Peppe Barra al Trianon Viviani con la Cantata dei Pastori, Sal Da Vinci all'Augusteo, I Neri Per Caso in concerto gratuito per Natale in Quinta, Sacro Sud - napolitoday.it
A Napoli un Natale diffuso e policentrico - Da Bagnoli e Cavalleggeri a Posillipo, Vomero, centro storico, Piazza Mercato, Rione Sanità, Piazza Municipio, Capodimonte, Poggioreale, Centro Direzione, Capodichino, Marianella, Barra, Chiaiano, Mia ... rainews.it
Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 19 a domenica 21 dicembre 2025 - Il Comune di Napoli presenta “Natale a Napoli 2025”, il grande cartellone delle iniziative culturali che, dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, trasformerà la città in un palcoscenico diffuso ... 2anews.it
Nello scorso weekend si è disputata la Coppa Natale, dedicata agli Under 14, con la vittoria della SSD UniMe. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.