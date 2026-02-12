Washington sfida Trump sui dazi | la Camera vota per bloccare le tariffe contro il Canada

La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per bloccare i dazi imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni dal Canada. È un segnale di divisione all’interno del Partito Repubblicano, che mette in discussione le politiche commerciali del presidente. La decisione arriva in un momento di tensione tra Stati Uniti e Canada, con la Camera che si schiera contro le tariffe imposte dall’amministrazione.

Un raro segnale di frattura interna al Partito Repubblicano arriva dal Congresso degli Stati Uniti. La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per bloccare i dazi imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni dal Canada, segnando una delle più nette prese di distanza legislative dalla linea commerciale della Casa Bianca. Il voto, sostenuto dai Democratici e da sei deputati repubblicani dissidenti, non ha però effetti immediati: il presidente ha già fatto sapere di essere pronto a opporsi e l’iter, adesso, resta politicamente complesso. Poco dopo il voto, Trump ha dichiarato che i parlamentari repubblicani che si oppongono alle politiche dei dazi della sua amministrazione subiranno conseguenze alle elezioni, incluse eventuali primarie conservatrici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

