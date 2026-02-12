Wanna Marchi investita sulle strisce a Milano | Ho visto solo un' auto arrivarmi addosso

Wanna Marchi è stata investita questa mattina a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna racconta di aver visto solo un'auto arrivarle addosso e di aver sentito un colpo forte. Il volto è tumefatto e la memoria un po’ confusa, ma lei stessa ha deciso di non ricoverarsi in ospedale, preferendo restare a casa. I passanti hanno chiamato i soccorsi, ma lei sembra determinata a non farsi visitare. La scena ha provocato molta paura tra chi ha assistito all’incidente.

Momenti di paura per Wanna Marchi. L'ex teleimbonitrice è stata investita nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio a Milano, mentre stava portando a spasso il cane. A raccontare l'accaduto è stata lei stessa attraverso un video pubblicato sui social, dove appare visibilmente provata, con il volto segnato da lividi, graffi ed ematomi. Nel filmato, ancora scossa, Marchi ricostruisce quegli attimi drammatici: "Ricordo soltanto una macchina che mi arriva addosso"., L'impatto sarebbe avvenuto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Dopo lo scontro, la caduta in avanti sul marciapiede e il dolore acuto provocato dall'asfalto e dai sassolini conficcati nelle mani e nel viso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti su Wanna Marchi

Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce in via Del Ricordo, a Milano.

Ultime notizie su Wanna Marchi

Wanna Marchi investita da un’auto sulle strisce: La mia faccia è stravolta, i sassi mi sono penetrati ovunque, ho sbattuto sul marciapiede. Sono devastataLa regina delle televendite racconta l'incidente in via Del Ricordo: Tutti i sassi mi sono penetrati nelle mani, nella faccia ... ilfattoquotidiano.it

Incidente per Wanna Marchi, spuntano le immagini del viso pieno di lividi e graffi: come sta adessoWanna Marchi racconta di essere stata investita: il video sui social con il volto pieno di lividi, graffi ed ematomi spaventa i fan. donnaglamour.it

