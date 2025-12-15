Anziana investita sulle strisce 45enne scende dall’auto la sposta sul marciapiede e scappa… L’incredibile episodio ieri a Latina

Un episodio controverso e inquietante si è verificato ieri nel quartiere R6 Isonzo di Latina, dove un’anziana è stata investita sulle strisce pedonali, e l’autista, invece di fermarsi, ha sceso dall’auto, spostato la donna sul marciapiede e poi è fuggito. Un episodio che ha suscitato sconcerto e indignazione tra i residenti.

© Dayitalianews.com - Anziana investita sulle strisce, 45enne scende dall’auto, la sposta sul marciapiede, e scappa… L’incredibile episodio ieri a Latina ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio ai limiti del grottesco, se non fosse tragico, quello verificatosi ieri pomeriggio nel quartiere R6 Isonzo di Latina. Una donna di 85 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Priverno e via Pontinia, per poi essere spostata di peso sul marciapiede dall’automobilista che l’aveva appena travolta. L’uomo, un 45enne, dopo aver sistemato l’anziana a bordo strada, è risalito sulla sua auto ed è fuggito, senza attivare i soccorsi. L’investimento all’incrocio tra via Priverno e via Pontinia. Secondo le prime ricostruzioni, il 45enne era alla guida di una utilitaria e percorreva via Priverno in direzione di via Pontinia. Dayitalianews.com ANZIANA MUORE IN CASA PER ASFISSIA Anziana investita sulle strisce muore dopo un mese e mezzo - A nemmeno 24 ore di distanza dalla morte di Roberto Frau, il motociclista che ieri si è schiantato con la moto contro un'auto, c'è la diciottesima vittima della strada a Genova. ansa.it Attraversano le strisce tenendosi a braccetto, anziane amiche investite da una 79enne: una è grave - Milano, 9 ottobre 2025 – Incidente questa mattina, giovedì 9 ottobre, a Milano, in via Aldini, nel quartiere di Quarto Oggiaro. ilgiorno.it VITTORIO VENETO | ANZIANA INVESTITA MENTRE ATTRAVERSA, E’ GRAVISSIMA. IL CONDUCENTE ACCECATO DAL SOLE – Incidente stradale questa mattina a Vittorio Veneto: un’anziana è stata investita mentre attraversava la strada, ha riportato un gr - facebook.com facebook