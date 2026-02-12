Wanna Marchi è stata investita da un’auto a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna si è mostrata sui social con il volto e le mani tumefatte, dicendo di non ricordare nulla dell’incidente. Per ora, le sue condizioni non sono chiare, ma l’episodio ha fatto subito parlare in città.

Wanna Marchi, l’ex televenditrice, ha raccontato sui social di essere stata investita da un’auto a Milano mentre era a piedi sulle strisce pedonali. La donna si è mostrata in video con il volto e le mani tumefatte e ha narrato quanto le è accaduto mentre portava a spasso il cane. “Sono devastata, ricordo soltanto una macchina che mi arriva addosso”, ha detto. Wanna Marchi investita da un’auto Wanna Marchi è stata investita nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio a Milano. Nel video si vede la donna con lividi, graffi e ferite sul viso e sulle mani. Lo scontro sarebbe avvenuto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Wanna Marchi investita da un'auto a Milano sulle strisce pedonali, "devastata, non ricordo nulla"

Approfondimenti su Wanna Marchi

Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce in via Del Ricordo, a Milano.

Wanna Marchi è stata investita questa mattina a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Wanna Marchi

Argomenti discussi: Fontana di Trevi diventa a pagamento: 2 euro per i turisti, gratis per i romani; Snoop Dogg a lezione di sci a Cortina con una maestra d'eccezione: le immagini del debutto - Video; Snoop Dogg porta la fiamma olimpica a Gallarate tra pioggia e selfie; Erri De Luca a La Confessione di Gomez (Rai3): Non commento il dolore di Calabresi. Lotta Continua? Giovani che contagiavano anche la società.

Wanna Marchi travolta da un'auto sulle strisce pedonali: «Una macchina mi ha investita in pieno». Il video sui socialPaura per Wanna Marchi, investita nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio a Milano, il drammatico incidente stradale per l'ex volto noto della ... ilgazzettino.it

Wanna Marchi travolta da un’auto a Milano, il video dopo l’incidente: La mia faccia è stravolta, sono devastataWanna Marchi è stata investita sulle strisce pedonali a Milano. L’ex televenditrice ha raccontato sui social l’incidente, mostrando i lividi e le ecchimosi riportate: Ho provato un gran male. fanpage.it

Incidente per #Wannamarchi. Nella giornata di ieri Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali, come ella stessa ha raccontato in un video pubblicato sul suo profilo social: “La mia faccia è un po’ stravolta. Praticamente so - facebook.com facebook

“Andate tutti dai maghi e delle prostitute” In diretta a L’Aria che Tira , Wanna Marchi lancia la sua provocazione prima della pubblicità. #La7 #Attualità #LAriaCheTira #WannaMarchi #Parenzo x.com