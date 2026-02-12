Wanna Marchi è stata investita da un’auto Devastata ricordo solo una macchina che mi arriva addosso – Il video

Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna ricorda solo di aver visto la macchina arrivarle addosso e di essere caduta sul marciapiede. Le sue mani e il volto sono stati colpiti dai sassi, e il dolore è stato intenso. Ora si trova in ospedale, sotto osservazione.

«Io ricordo solo una macchina che mi arriva qua. Ero sulle strisce pedonali, poi cado in avanti sul marciapiedi e sento tutti i sassi che mi penetrano nelle mani e nella faccia, un dolore terribile. Poi mi ricordo che mi trovavo su un’ambulanza e mi chiedevano come si chiama? E sapevo come mi chiamavo. Dove abiti? E non me lo ricordavo ». Inizia così il racconto di Wanna Marchi, che è stata investita da un’auto a Milano questo mercoledì 11 febbraio, mentre era con il cane. L’ex televenditrice ha raccontato la disavventura sul profilo Instagram. Sul volto graffi e lividi. «Ho rifiutato l’ospedale».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Wanna Marchi

Wanna Marchi è stata investita questa mattina a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce in via Del Ricordo, a Milano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Wanna Marchi

Argomenti discussi: Ashes of Creation: intentate due cause legali contro Intrepid Studios; Erri De Luca a La Confessione di Gomez (Rai3): Non commento il dolore di Calabresi. Lotta Continua? Giovani che contagiavano anche la società; Ritrovata nel fiume Liri l'auto di Davide Perna: il corpo senza vita potrebbe essere al suo interno; Ho passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita, i più difficili. La 'farfallina'? Si è un po' allargata con le gravidanze...: le confessioni di Belen da Fazio.

Wanna Marchi investita sulle strisce a Milano: Ho visto solo un'auto arrivarmi addossoWanna Marchi investita sulle strisce a Milano: Ho visto solo un'auto arrivarmi addosso e racconta sui social i momenti di terrore. tgcom24.mediaset.it

Wanna Marchi travolta da un’auto a Milano, il video dopo l’incidente: La mia faccia è stravolta, sono devastataWanna Marchi è stata investita sulle strisce pedonali a Milano. L’ex televenditrice ha raccontato sui social l’incidente, mostrando i lividi e le ecchimosi riportate: Ho provato un gran male. fanpage.it

“Andate tutti dai maghi e delle prostitute” In diretta a L’Aria che Tira , Wanna Marchi lancia la sua provocazione prima della pubblicità. #La7 #Attualità #LAriaCheTira #WannaMarchi #Parenzo x.com

Wanna Marchi (@WannaMarchi.DAccordo) - facebook.com facebook