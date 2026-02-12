La macchina i sassi il dolore incredibile Wanna Marchi investita da un' auto a Milano

Grande spavento a Milano, dove Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali con il suo cane. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, e la donna si è ritrovata a terra, dolorante e in stato di shock. I soccorritori sono arrivati subito sul posto, e ora si trova in ospedale sotto osservazione. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, che hanno assistito alla scena senza poter fare molto.

Grande paura per Wanna Marchi, travolta da un'autovettura sulle strisce pedonali durante una passeggiata col cane. I fatti si sono verificati a Milano durante il pomeriggio di ieri, mercoledì 11 febbraio, e a raccontarli sulla sua pagina Instagram è la stessa ex "regina delle televendite", così come venne soprannominata a cavallo degli anni '80 e '90 prima che esplodesse lo scandalo delle truffe. "Io ricordo solo una macchina che mi arriva addosso, ero sulle strisce pedonali, e poi cado in avanti sul marciapiede e sento tutti i sassi che mi penetrano nelle mani, nella faccia, un male terribile", dice la Marchi ai suoi follower con il volto tumefatto e segnato da graffi ed escoriazioni.

