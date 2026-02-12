Wanna Marchi è stata investita da un’auto a Milano mentre portava fuori la cagnolina. La influencer ha condiviso il video dell’incidente su Instagram e ha raccontato di essere stata colpita nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. Per ora, le sue condizioni non sono chiare, ma non sembra grave. La scena è stata ripresa dal suo telefono e mostra la paura e lo shock subito in quel momento. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Con un video su Instagram, Wanna Marchi ha raccontato la brutta avventura avvenuta a Milano, nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio: è stata investita da un’auto, mentre stava portando fuori la cagnolina. Visibilmente sconvolta nel video postato sui social, sul suo volto sono presenti lividi ed ecchimosi. Wanna Marchi, come sta dopo l’incidente. “La mia faccia è un po’ stravolta, le mie mani, dappertutto: sono devastata. Vi racconto cosa è successo: ieri ero fuori con Charlotte (la cagnolina, n.d.r.), ricordo solo una macchina che mi arriva qua. Ero sulle strisce pedonali, poi cado in avanti sul marciapiedi e sento tutti i sassi che mi penetrano nelle mani e nella faccia, un male terribile”, questo è il racconto di Wanna Marchi, ex televenditrice che ha pubblicato il libro La verità è che io cucino così. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Wanna Marchi investita da un’auto a Milano, come sta: il video su Instagram

