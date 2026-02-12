Voto segreto all' Ars Tomarchio | Strumento da rivedere

Ieri all’Ars, durante il dibattito sul disegno di legge per gli Enti Locali, si è nuovamente parlato del voto segreto. Tomarchio ha detto che lo strumento va rivisto, perché crea più problemi che soluzioni. La discussione resta aperta, anche se ancora non ci sono decisioni definitive.

"Quanto avvenuto ieri all’Assemblea regionale siciliana durante il dibattito sul disegno di legge per gli Enti Locali pone ancora una volta il delicato tema del ricorso al voto segreto e sull’opportunità e necessità di rivedere questo strumento parlamentare. Al di là del caso specifico e delle motivazioni del voto sull’articolo 10, rispetto al quale alcuni colleghi hanno pubblicamente espresso perplessità che rientrano nella legittima libertà d’azione che spetta a ciascun parlamentare, è innegabile che non si può più rinviare una revisione di questo strumento, che deve essere limitato esclusivamente ai casi nei quali il voto è collegato a questioni etiche.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Galvagno propone una revisione del regolamento dell'Ars, evidenziando come la questione centrale non sia solo il voto segreto, ma anche le modalità di intervento dei deputati tramite dichiarazioni.

Il voto segreto ha fatto cadere il ddl Enti locali alla Regione Sicilia, creando nuove tensioni nella maggioranza di centrodestra.

