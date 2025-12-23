Voto segreto e dichiarazioni di voto Galvagno chiede una riforma del regolamento dell' Ars
Galvagno propone una revisione del regolamento dell'Ars, evidenziando come la questione centrale non sia solo il voto segreto, ma anche le modalità di intervento dei deputati tramite dichiarazioni. La proposta mira a favorire maggiore trasparenza nel funzionamento parlamentare, rendendo più chiari i processi decisionali e migliorando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La riforma mira a bilanciare il diritto di espressione con la trasparenza dell’attività parlamentare.
"Il problema non è tanto il voto segreto che se si vuole abolire per maggiore trasparenza va bene, ma è il regolamento parlamentare, là dove consente ai deputati di intervenire per dichiarazioni su ogni norma. Qual è allora la mia proposta? Che nella votazione di una legge a un certo punto non si.
