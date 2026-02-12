Vortice di San Valentino sulla Campania | in arrivo piogge e temporali con forti venti

Il weekend di San Valentino si presenta difficile per la Campania. Le previsioni parlano di piogge intense, temporali e venti forti che soffieranno sulla regione. Molti cittadini si preparano a trascorrere il giorno degli innamorati sotto un cielo grigio e perturbato. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle zone più esposte ai venti di burrasca. La perturbazione si farà sentire anche nelle prossime ore, con possibili disagi e allerta meteo.

Weekend di San Valentino all’insegna del maltempo con piogge intense, temporali e venti di burrasca sulla Campania. Un profondo vortice ciclonico nato dall’interazione tra aria fredda artica e quella più umida in risalita da latitudini sub-tropicali - spiega Gaetano Genovese di 3bmeteo.com - si formerà durante la serata di venerdì sul golfo del Leone, rinnovando condizioni di marcato maltempo anche in Campania durante il prossimo fine settimana. In particolare dopo una giornata di venerdì caratterizzata da tempo sostanzialmente stabile con ampie schiarite su tutto il territorio regionale, a partire dalla nottata tra venerdì e sabato si assisterà ad un rapido peggioramento del tempo su tutto il territorio con piogge e temporali, localmente anche di forte intensità.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Una perturbazione proveniente dal Nord Africa si sta avvicinando alla Campania.

Un vortice ciclonico sta arrivando sull’Italia.

