Da undici anni, un gruppo di pensionate di Codigoro si impegna a sostenere la comunità locale. L’idea di Cinzia Zanardi ha dato vita al gruppo Lana e Caffè, che si riunisce al bar Arena. Con il passare del tempo, altre donne come Dora Marangoni, Sandra Marchi e Tiziana Zanellati si sono unite per aiutare chi ha bisogno. Questa rete di volontarie lavora senza sosta, offrendo supporto e calore alla loro città.

Da un’idea di Cinzia Zanardi, undici anni fa, è nato il gruppo Lana e Caffè con sede al bar Arena di Codigoro, capace di coagulare attorno a se altre pensionate e casalinghe come Dora Marangoni, Sandra Marchi, Tiziana Zanellati, Massimiliana Pozzati, Stella Zannicolò, Monica e Patrizia Pazzafini. " Sferruzzare è terapeutico, abbassa la pressione arteriosa, aiuta a migliorare la concentrazione, a tenere in allenamento braccia e mani – spiega Cinzia –, stimola la creatività ed è una vera terapia antistress. Dagli anni duemila, prima negli Stati Uniti poi in giro per il mondo, sono nati i knit cafè, ovvero bar dove le persone si incontrano e lavorano insieme a ferri o uncinetto in compagnia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volontariato e sostegno per Codigoro: "Da undici anni aiutiamo la comunità"

Approfondimenti su Codigoro Pensionate

Una famiglia affronta un grave lutto improvviso, con due bambini piccoli e molte spese da sostenere.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Codigoro Pensionate

Argomenti discussi: Dona più Tempo d’Incontro; Volontariato e sostegno per Codigoro: Da undici anni aiutiamo la comunità; Corso di formazione per volontariato in oncologia: il progetto dell’Associazione Angolo Padova. Incontri nel mese di marzo 2026. Partecipazione gratuita. | Provincia di Padova; Al via il corso base per nuovi volontari con Avulss Ancona.

Volontariato e sostegno per Codigoro: Da undici anni aiutiamo la comunitàDa un’idea di Cinzia Zanardi, undici anni fa, è nato il gruppo Lana e Caffè con sede al bar Arena di Codigoro, capace di coagulare attorno a se altre pensionate e casalinghe come Dora Marangoni, Sandr ... ilrestodelcarlino.it

YoungERcard 2026: progetti di volontariato per giovaniil Comune di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, rilancia per il 2026 la YoungERcard, la tessera gratuita rivolta a ragazze e ragazzi dai 14 ai 29 anni, pensata come strumento di ... newsrimini.it

Inaugurazione a Tivoli del nuovo sportello a sostegno del volontariato locale con CSV Lazio ETS e Assessore Erika Osimani Vidyati il servizio - facebook.com facebook