La Protezione civile | Aiutiamo la comunità

Il sindaco di Cotignola, Federico Settembrini, ha voluto incontrare il proprio Gruppo comunale di Protezione civile verso la fine dell’anno per ringraziare i tanti volontari che prestano il loro tempo e le proprie abilità a servizio degli altri e del territorio. È stata anche l’occasione per fare il punto e ricordare i tanti servizi svolti durante questo 2025. Al momento sono in 35 le persone che operano all’interno del gruppo, tutti formati con il relativo corso base che ogni volontario di protezione civile deve seguire. "Siamo al servizio del coordinamento provinciale – spiega uno dei volontari storici, Gianni Scarpa –, che si attiva a seconda delle indicazioni che arrivano dal regionale, ma, essendo gruppo comunale, siamo anche alle strette dipendenze del sindaco e, quindi, come volontari prestiamo anche alcuni servizi per la comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Protezione civile: "Aiutiamo la comunità"

Approfondisci con queste news

Allerta meteo Il Dipartimento Protezione Civile della Regione Puglia ha emanato diversi Messaggi di Allerta meteo. Prevista allerta meteo Arancione per rischio idrogeologico e temporali in tutta la Puglia dalla mezzanotte di oggi. Si raccomanda massima - facebook.com Vai su Facebook

Ogni giorno ha il suo rischio. Oggi in commissione affari europei siamo riusciti a bloccare questo regolamento ALLUCINANTE in cui la UE con la scusa delle "emergenze" vuole prendere il controllo di protezione civile, esercito e intelligence. Ma basta, non ce l Vai su X

Temporali e fulmini, come proteggersi. “Ripararsi dentro una struttura al chiuso, mai sotto un ombrellone” - Perché “dobbiamo essere noi stessi i primi a salvarci, non possiamo sempre sperare che qualcuno intervenga prontamente in nostro ... Lo riporta repubblica.it

Protezione Civile tra i giovani. C’è l’accordo - CASTELFIORENTINO Diffondere tra i giovani una cultura della prevenzione, che includa i comportamenti da adottare nei casi di emergenza, come ... Secondo msn.com

Caldo estremo, il capo della Protezione civile: “Cambiare gli orari di lavoro, l’inizio va anticipato alle 5 del mattino” - Dopo le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha esortato un intervento delle istituzioni per la protezione da eventi climatici estremi, è arrivato anche il monito di Fabio ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Ciciliano a Sky TG24: la prevenzione è un pilastro: abbatte costi e rischio morti. VIDEO - Dirigente medico della Polizia di Stato, e attuale commissario per Caivano, Ciciliano prende il posto di Fabrizio ... Come scrive tg24.sky.it

Protezione civile, formazione per aspiranti volontari - Il sistema di Protezione civile dell'Umbria apre le iscrizioni ai corsi ottobre di formazione per aspiranti volontari, rivolti a tutti i cittadini desiderosi di impegnarsi attivamente nella tutela e ... Secondo ansa.it

Protezione civile, il governo approva il disegno di legge di riforma - Il provvedimento prevede una serie di novità per questa particolare forma di volontariato e accoglie ... Da rainews.it