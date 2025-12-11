LIVE Trento-Lubiana 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

Segui in tempo reale la partita tra Trento e Lubiana, valida per la Champions League volley 2026. Al momento, la sfida è molto equilibrata, con punteggi serrati e scambi intensi. Aggiorna la diretta per non perdere gli ultimi sviluppi di questa emozionante gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-12 Errore al servizio Lubiana 13-12 Diagonale di Stern dalla seconda linea 13-11 Errore al servizio Lubiana 12-11 Parallela vincente di Stern dalla seconda linea 12-10 Mani out di Sen Time out ACH Volley Ljubljana. 12-9 Aceeeeeeeeeeee Faureeeeeeeeee 11-9 Diagonale fulminea di Faure da seconda linea. 10-9 Errore al servizio Lubiana 9-9 Diagonale di Stern da posto 2. 9-8 Ancora Michieletto in diagonale. L’azzurro sta trascinando l’Itas in questa serata. 8-8 Diagonale di Michieletto 7-8 Errore al servizio Trento 7-7 Diagonale strettissima di Michieletto da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trento-Lubiana 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo set

