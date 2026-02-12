Volley Perugia vola ai quarti di Champions League | Praga liquidato Giannelli manda tre attaccanti in doppia

Perugia ha conquistato la quinta vittoria di fila nella fase a gironi della Champions League di volley maschile. I padroni di casa hanno battuto il Lvi Praga con un netto 3-0, senza troppi sforzi: set chiusi facilmente con i punteggi di 25-13, 25-18 e 25-17. Giannelli ha guidato la squadra, mettendo in doppia cifra tre attaccanti. Ora i biancorossi si preparano ai quarti di finale.

Perugia ha infilato la quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley maschile, travolgendo il Lvi Praga con un secco 3-0 (25-13; 25-18; 25-17). I Campioni del Mondo si sono imposti in maniera schiacciante nella tana della poco quotata formazione ceca, allungando di forza nelle battute iniziali dei tre set e chiudendo i conti in proprio favore senza particolari patemi d’animo. I Block Devils si confermano così in testa alla classifica della Pool C da imbattuti (cinque successi, 14 punti) e si sono matematicamente qualificati ai quarti di finale della massima competizione europea (soltanto le prime classificate dei cinque raggruppamenti meritavano il pass diretto, le seconde e la miglior terza passeranno dai playoff). 🔗 Leggi su Oasport.it

