Volley femminile Novara si inserisce tra Conegliano e Scandicci in Serie A1 Due tie-break smuovono la giornata
Nella quattordicesima giornata di Serie A1 femminile, Novara si colloca tra Conegliano e Scandicci, grazie a due vittorie in tie-break. Oggi sono state disputate tre partite, mentre l'attenzione si sposta sul derby lombardo tra Bergamo e Milano, in programma questa sera alle 20.
Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la quattordicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, in attesa del rovente derby lombardo tra Bergamo e Milano in programma questa sera (ore 20.30), proprio in contemporanea con la finale del Mondiale per Club tra Conegliano e Scandicci. La big attesa in campo era Novara, impegnata contro San Giovanni in Marignano di fronte al proprio pubblico del PalaIgor. Le Zanzare sono state sorprese dalla neopromossa e hanno lasciato per strada il primo set, ma nelle frazioni successive è emersa la maggiore caratura tecnica delle piemontesi e così le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno vinto per 3-1 (23-25; 25-17; 25-21; 25-19). Oasport.it
