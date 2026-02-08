La partita tra Chieri e Milano si avvicina, con le ragazze di casa che cercano di ridurre il distacco in classifica. La squadra piemontese si prepara a giocare una partita importante contro una delle big del campionato, sperando di ottenere i punti necessari per avvicinarsi alle prime posizioni. Nel frattempo, la lotta playoff si infiamma, mentre Cuneo rischia di trovarsi in una posizione sempre più critica.

Non soltanto le vittorie di Conegliano e Novara nei big match contro Scandicci e Novara in occasione della 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Chieri ha sconfitto Cuneo per 3-0 (25-19; 26-24; 27-25) nell’atteso derby piemontese, rafforzando il quarto posto e portandosi a due lunghezze di distacco da Milano, mentre le ospiti restano in terzultima posizione a +3 su Monviso. Stella Nervini (17 punti) e Anett Németh si sono messe in bella mostra (12), a Cuneo non è bastata Binto Diop (15). Vallefoglia si è imposta sul campo di Macerata per 3-1 (25-20; 23-25; 25-21; 25-20), tornando al successo dopo tre ko consecutivi e garantendosi il sesto posto con tre giornate di anticipo sul termine della regular season, mentre le marchigiane rimangono in quartultima piazza con una lunghezza di margine su Cuneo, in piena lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Chieri avvicina Milano in Serie A1. Firenze infiamma la lotta playoff, Cuneo sul baratro

Milano–Chieri si prepara a essere il crocevia decisivo della seconda giornata di ritorno di A1 femminile, un incontro che promette emozioni intense e sfide appassionanti.

Chieri prosegue la sua marcia in Serie A1 di volley femminile, conquistando una vittoria importante contro Firenze e agganciando Novara in classifica.

