Sondaggio rivolto agli studenti per segnalare i docenti di sinistra Io lo sono schedatemi | la video-denuncia di un prof

Il gruppo di Azione Studentesca, vicino a Fratelli d’Italia, ha distribuito volantini davanti a diverse scuole con un QR Code. Gli studenti sono invitati a compilare un sondaggio per segnalare i docenti di sinistra. In alcuni casi, è stato anche scritto “Io lo sono, schedatemi”. La protesta ha scatenato reazioni e polemiche, mentre le autorità scolastiche cercano di fare chiarezza.

“Il gruppo di Azione Studentesca legato a Gioventù Nazionale – costola di Fratelli d’Italia – ha diffuso volantini davanti a diverse scuole con un QR Code che indirizza a un sondaggio da compilare”. Comincia così il video diffuso sui social da Giorgio Peloso Zantaforni, docente di lettere in un liceo, che ha denunciato quanto accaduto in alcuni istituti italiani. “In questo QR Code – continua il professore – viene espressamente chiesto agli studenti di segnalare i professori di sinistra della propria scuola. È successo a Cuneo, ad Alba, a Palermo e adesso anche a Pordenone. Attraverso questo form, i docenti colpevoli di essere appunto di sinistra vengono trattati come moderni hostess pubblici, con l’obiettivo di stilare un report nazionale – come riporta il volantino – che nel solco della metafora storica potremmo definire come una moderna lista di proscrizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sondaggio rivolto agli studenti per segnalare i docenti di sinistra. Io lo sono, schedatemi”: la video-denuncia di un prof Approfondimenti su Azione Studentesca Scuola, prof denuncia un sondaggio di Azione Studentesca: “Schedano docenti di sinistra” In alcune scuole italiane, studenti hanno promosso sondaggi per identificare i professori di sinistra. Esercitazione con militari NATO in una scuola media, scoppia la polemica. La Dirigente chiarisce: “appuntamento rivolto esclusivamente ai docenti, non agli studenti” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Azione Studentesca Argomenti discussi: Lista dei professori di sinistra, il caso arriva in Procura; Sono di sinistra, schedatemi pure: la risposta del prof al questionario di Azione Studentesca; Professori di sinistra, il manifesto per 'fare la spia' finisce in Procura: Individuate i responsabili; Giornata Internazionale dell’Educazione: la sfida del coinvolgimento degli studenti secondo UNICEF Italia. Il sondaggio di Azione Studentesca apparso nelle scuole italiane: Hai uno o più prof di sinistra che fanno propaganda?Il sondaggio di Azione Studentesca apparso nelle scuole italiane: Hai uno o più prof di sinistra che fanno propaganda?'' ... blitzquotidiano.it Moschea, critiche al sondaggio degli studentiSassuolo, il centrodestra prende di mira il questionario di Néa Quotidiano per cui il 64% degli intervistati approva il luogo di culto islamico Si allarga anche all’universo giovanile la polemica ... ilrestodelcarlino.it SONDAGGIO UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI SUL TURISMO IN ALBANIA Per l’Università Ca’ Foscari di Venezia sto svolgendo un breve sondaggio (richiede meno di 2 minuti) rivolto a turisti italiani che si trovano in Albania, che ci sono già stati o che stanno pen facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.