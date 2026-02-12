Vladyslav Heraskevych squalificato alle Olimpiadi per il casco sui morti ucraini | È il prezzo della dignità

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, il velocista ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato per aver indossato un casco con un messaggio sui morti ucraini. La decisione è arrivata poco prima della gara di skeleton, e lui ha commentato che si tratta del prezzo da pagare per difendere la propria dignità. La sua scelta ha fatto molto discutere, e lui ha deciso di non partecipare alla competizione.

