Olimpiadi 2026 squalificato Vladyslav Heraskevych per il casco con i volti delle vittime ucraine

Vladyslav Heraskevych è stato escluso dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo giorni di dibattito, il Cio ha deciso di squalificare lo skeletonista perché ha continuato a indossare il casco con i volti delle vittime ucraine, nonostante le proteste. La sua scelta ha provocato polemiche e ha portato alla decisione di escluderlo dalla competizione.

Vladyslav Heraskevych è stato squalificato dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo giorni di disputa, il Cio ha dunque preso la decisione di estromettere Heraskevych dalla competizione, dopo che la decisione dello skeletonista di continuare a indossare il casco che commemora le vittime ucraine dell’invasione russa. Cos’è successo. Vladyslav Heraskevych, durante le prove ufficiali di martedì e mercoledì, aveva indossato un casco che ricorda 21 atlete e atleti ucraini uccisi dopo l’invasione russa del suo Paese. Il Comitato olimpico gli aveva vietato di usarlo anche nella gara di oggi, ma Heraskevych non ha fatto alcun passo indietro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, squalificato Vladyslav Heraskevych per il casco con i volti delle vittime ucraine Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Milano Cortina 2026, Heraskevych squalificato per il casco con le vittime della guerra in Ucraina La Fisi ha squalificato Vladislav Heraskevych, lo skeleton ucraino che aveva deciso di portare in gara un casco dedicato alle vittime della guerra in Ucraina. Heraskevych escluso dai Giochi: il casco per le vittime ucraine viola la Carta Olimpica Il comitato olimpico ha deciso di escludere Vladyslav Heraskevych dalle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Heraskevych: Il mio casco ricorderà i morti ucraini. La squalifica? Non ho paura; Questo casco ucraino è troppo politico per le Olimpiadi; Casco commemorativo, Il Cio insiste: il campione ucraino gareggi senza. Rischio squalifica; Heraskevych sfida il divieto del Cio: scende in pista col casco raffigurante le vittime ucraine. Olimpiadi, il Cio squalifica l’ucraino Heraskevych per il ‘casco della memoria’: Non si è uniformato alle linee guidaL'atleta ucraino di skeleton non potrà gareggiare a Milano-Cortina 2026 per non essersi conformato alle linee guida del CIO. ilfattoquotidiano.it Heraskevych squalificato dalle Olimpiadi di Milano Cortina: casco contro la guerra, il Cio lo escludeVladyslav Heraskevych non gareggerà ai Giochi di Milano Cortina. L’atleta ucraino di skeleton è stato squalificato dal Comitato olimpico internazionale dopo ... thesocialpost.it Inizia tutto quando l'atleta dello skeleton Vladyslav Heraskevych si presenta agli allenamenti con un casco su cui sono stampati i volti degli atleti ucraini uccisi durante la guerra. Un gesto che viola il regolamento del Cio, secondo il quale non è possibile fare al - facebook.com facebook Il caso di Vladyslav Heraskevych, in polemica con il Cio e domani in sfida per lo skeleton. Forse x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.