Vladislav Heraskevych squalificato per il casco con gli atleti morti in Ucraina

Vladislav Heraskevych non parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La direzione ha deciso di squalificarlo perché si è rifiutato di mettere un casco che rispettasse le regole del Cio. L’atleta ucraino aveva deciso di mantenere il casco con i volti degli atleti ucraini uccisi in guerra, ma questa scelta gli è costata la sospensione.

Vladislav Heraskevych fuori dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'atleta ucraino dello skeleton è stato squalificato per aver rifiutato di sostituire il casco personalizzato, con i volti degli atleti ucraini uccisi nella guerra con la Russia, con uno conforme alle indicazioni del Cio. La notizia è stata confermata da un portavoce del Comitato olimpico ucraino. Il Cio (Comitato olimpico internazionale) aveva offerto a Heraskevych la possibilità di gareggiare indossando una fascia nera al braccio, ma lui ha confermato la sua intenzione di gareggiare solo indossando il casco commemorativo.

