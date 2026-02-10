Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra Heraskevych | Tradita l'Ucraina

A Milano Cortina si accende il dibattito sul rispetto delle emozioni degli atleti. Vladyslav Heraskevych, portabandiera ucraino e campione di skeleton, si oppone alla decisione del CIO di vietare il casco commemorativo per gli atleti ucraini morti in guerra. Heraskevych definisce la scelta come una

A Milano Cortina scoppia il "caso" Ucraina, per la denuncia di Vladyslav Heraskevych, portabandiera e campione di skeleton cui il CIO ha vietato il casco che commemorava la scomparsa di atleti connazionali, caduti in guerra: "Alcuni erano miei amici". L'Ucraina ha già fatto ricorso: "Ci batteremo per questo nostro diritto".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Il portabandiera dell’Ucraina alle Olimpiadi, Vladyslav Heraskevych: “Non possiamo combattere questa guerra da soli”

Vladyslav Heraskevych, il portabandiera ucraino alle Olimpiadi di Milano-Cortina, rompe il silenzio e lancia un messaggio chiaro: “Non possiamo combattere questa guerra da soli”.

Guerra Ucraina, Zelensky: “Per Natale abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”, Mosca: “È pieno d’odio”

Argomenti discussi: La presidente del CIO visita il Villaggio Olimpico di Milano: Lo spirito dei Giochi, lo spirito degli atleti, sta prendendo vita; Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: Tradita l'Ucraina; Mattarella e i giochi olimpici: Si mettano a tacere le armi. Il Capo dello Stato apre la sessione del Cio alla Scala; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | L'omaggio di un atleta ai caduti è un caso olimpico: Il Cio me lo vieta. Zelensky commenta: Ricorda al mondo il prezzo della lotta.

il cio vieta alleLa denuncia dello skeletonista ucraino: 'Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti'Il corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, uno dei portabandiera dell'Ucraina a Milano Cortina ha dichiarato che gli è stato vietato di utilizzare alle Olimpiadi invernali un casco person ... ansa.it

il cio vieta alleSkeletonista Heraskevych, 'Il CIO vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti'(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, uno dei portabandiera dell'Ucraina a Milano Cortina ha dichiarato che gli è stato vietato di utilizzare alle Olimpiadi i ... msn.com

