Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra Heraskevych | Tradita l'Ucraina

A Milano Cortina si accende il dibattito sul rispetto delle emozioni degli atleti. Vladyslav Heraskevych, portabandiera ucraino e campione di skeleton, si oppone alla decisione del CIO di vietare il casco commemorativo per gli atleti ucraini morti in guerra. Heraskevych definisce la scelta come una

A Milano Cortina scoppia il "caso" Ucraina, per la denuncia di Vladyslav Heraskevych, portabandiera e campione di skeleton cui il CIO ha vietato il casco che commemorava la scomparsa di atleti connazionali, caduti in guerra: "Alcuni erano miei amici". L'Ucraina ha già fatto ricorso: "Ci batteremo per questo nostro diritto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Vladyslav Heraskevych, il portabandiera ucraino alle Olimpiadi di Milano-Cortina, rompe il silenzio e lancia un messaggio chiaro: “Non possiamo combattere questa guerra da soli”.

