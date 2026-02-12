Heraskevych sfida il divieto userà il casco con gli atleti morti in guerra | Non viola le regole

Heraskevych sfida il divieto e indossa il casco con le immagini degli atleti morti in guerra. Il CIO gli aveva vietato di farlo, ma lui non si arrende.

Il CIO gli ha vietato di indossare il casco che riporta le immagini degli atleti ucraini morti in guerra, ma Heraskevych non arretra: "Difficile gareggiare senza. Non ho tempo per adattarne un altro".🔗 Leggi su Fanpage.it

A Milano Cortina si accende il dibattito sul rispetto delle emozioni degli atleti.

Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

