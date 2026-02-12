Heraskevych sfida il divieto userà il casco con gli atleti morti in guerra | Non viola le regole

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Heraskevych sfida il divieto e indossa il casco con le immagini degli atleti morti in guerra. Il CIO gli aveva vietato di farlo, ma lui non si arrende.

Il CIO gli ha vietato di indossare il casco che riporta le immagini degli atleti ucraini morti in guerra, ma Heraskevych non arretra: "Difficile gareggiare senza. Non ho tempo per adattarne un altro".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Heraskevych Ucraini

Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: “Tradita l’Ucraina”

A Milano Cortina si accende il dibattito sul rispetto delle emozioni degli atleti.

Olimpiadi, il divieto del Cio a Heraskevych: “No al casco commemorativo per gli atleti ucraini caduti”

Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Heraskevych Ucraini

Argomenti discussi: Heraskevych sfida il divieto del Cio: scende in pista col casco raffigurante le vittime ucraine; Heraskevych sfida il divieto, userà il casco con gli atleti morti in guerra: Non viola le regole; Il casco di Heraskevych con le vittime ucraine: nessuna solidarietà, il Cio ha perso una grande occasione; La sfida del casco con gli atleti ucraini morti: Kiev respinge il divieto del Cio.

heraskevych sfida il divietoHeraskevych sfida il divieto, userà il casco con gli atleti morti in guerra: Non viola le regoleIl CIO gli ha vietato di indossare il casco che riporta le immagini degli atleti ucraini morti in guerra, ma Heraskevych non arretra: Difficile gareggiare ... fanpage.it

heraskevych sfida il divietoVladyslav Heraskevych e il casco vietato: scontro tra Ucraina e CIO a Milano-Cortina 2026Il Cio vieta a Vladyslav Heraskevych il casco in memoria degli atleti ucraini caduti in guerra. Zelensky difende lo skeletonista: Verità non è propaganda. sportmediaset.mediaset.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.