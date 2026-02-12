VK Lvi Praga-Perugia oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

Questa sera la Sir Sicoma Monini Perugia scende in campo contro il VK Lvi Praga, nella quinta giornata del girone C di Champions League volley. Una vittoria potrebbe essere decisiva per il cammino dei Block Devils in Europa. La partita si gioca oggi, con orario e diretta streaming già annunciati.

La quinta giornata del girone C di Champions League porta la Sir Sicoma Monini Perugia sul campo del VK Lvi Praga, in una sfida che può indirizzare in maniera definitiva il destino europeo dei Block Devils. Gli umbri, primi nel raggruppamento con 11 punti e quattro vittorie su quattro, hanno l’occasione di blindare il primato e conquistare con un turno d’anticipo la qualificazione diretta ai quarti di finale, evitando così il passaggio dai playoff. Perugia arriva in Repubblica Ceca con il desiderio di riscatto dopo la dolorosa eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro Verona, poi capace di alzare il trofeo a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su VK Lvi Praga

Benvenuti alla diretta live di Perugia-VK Lvi Praga, match inaugurale della fase a gironi della Champions League di volley maschile 20252026.

Ultime notizie su VK Lvi Praga

LIVE Perugia-VK Lvi Praga 3-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono in rimonta nell’esordio europeo8-4 Errore al servizio di Cvanciger. 22-23 Errore al servizio di Kollator. 20-17 Errore al servizio di Conde. 19-17 Pipe vincente di Benda. 19-16 Errore al servizio di Balagué. Si completa il doppio ... oasport.it

VK Lvi Praha 12 febbraio 18:00 UNYP Arena Sky Sport e Dazn #BlockDevils x.com