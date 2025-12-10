LIVE Perugia-VK Lvi Praga Champions League volley 2026 in DIRETTA | esordio sulla carta agevole

Benvenuti alla diretta live di Perugia-VK Lvi Praga, match inaugurale della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2025/2026. Seguite con noi l’andamento della partita, valida per la prima giornata del torneo, in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Perugia e VK Lvi Praga, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 20252026. Quest'oggi al PalaBarton inizia la difesa del titolo della Sir Sicoma Monini Perugia: i campioni d'Europa esordiscono in una partita sulla carta agevole contro la formazione ceca. Perugia arriva a quest'incontro dopo quattro vittorie consecutive in Superlega contro Monza, Cisterna, Grottazzolina e Milano. La formazione umbra è al momento in testa alla classifica del campionato ma ha disputato due partite in più: i ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno già anticipato le due giornate che si svolgeranno durante il Mondiale per club maschile, dove Perugia sarà ai nastri di partenza avendo vinto l'ultima Champions League.